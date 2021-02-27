Экономика

15:31 27.02.2021

Кулеба пригласил представителей французского бизнеса принять участие в "Большом строительстве" и приватизации в Украине

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Кулеба пригласил представителей французского бизнеса принять участие в "Большом строительстве" и приватизации в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках рабочего визита во Францию провел встречу бизнес-совета с представителями крупного и среднего французского бизнеса, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"В последующие годы в Украине открываются огромные возможности, в частности в сферах строительства, инфраструктуры и энергетики. Президент Украины и правительство настроены на масштабное обновление украинской инфраструктуры, чтобы создать качественно новые возможности для развития нашей страны и международной торговли", - отметил Кулеба и пригласил французский бизнес принять участие в двух наиболее привлекательных направлениях вложения инвестиций: программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" и большой приватизации.

Кулеба также уточнил, что речь идет прежде всего о строительстве и концессии дорог и мостов, концессии и приватизации портов, модернизации пограничной инфраструктуры, проектах по электрификации общественного транспорта, развитии систем водоснабжения, переработке мусора и др.

"Это сотрудничество не только выгодно, но имеет важное политическое значение для укрепления связей между Украиной и Францией", - подчеркнул министр.

Кроме того, стороны уделили особое внимание энергетической сфере. Кулеба подчеркнул потенциал производства в Украине зеленого водорода и синхронизацию нашего государства с курсом Европейского зеленого соглашения, которое открывает новые возможности в сфере возобновляемой энергетики.

Министр также обратил внимание на достижения Украины в дерегуляции и упрощении условий ведения бизнеса, принятие и успешную имплементацию нового закона о концессиях, гармонизацию украинского законодательства с нормами Европейского Союза. Кроме того, Кулеба напомнил, что при МИД Украины постоянно действует Совет экспортеров и инвесторов, который помогает инвесторам находить новые возможности.

Отмечается, что участие в совете приняли топ-менеджеры ряда компаний, которые уже работают или заинтересованы в реализации бизнес-проектов в Украине: Airbus, Air Liquide, Alstom, Crédit Agricole, Egis, RTE International, TOTAL Eren, Tryba Energy и др. Соорганизатором выступила организация MEDEF International (Движение предприятий Франции), которая помогает французским компаниям налаживать международное сотрудничество.

 

Теги: #кулеба #франция #украина #бизнес
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