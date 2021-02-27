Представители Украины и Катара обсудили имплементацию договора о концессии порта "Ольвия" катарской QTerminals

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник в субботу, 27 февраля, начал рабочий визит в Катар, где ознакомился с инфраструктурой и техническими возможностями катарского морского порта "Хамад" - одного из крупнейших портов Ближнего Востока и Залива.

"Заместитель министра провел встречу с руководством порта, а также переговоры с руководством катарской компании "Milaha" и портового оператора "QTerminals". Стороны обсудили состояние имплементации договора между Министерством инфраструктуры Украины и катарской компанией "QTerminals" по концессии украинского порта "Ольвия" (г. Николаев)", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, Сеник пригласил катарских партнеров посетить Украину и ознакомиться с инвестиционным потенциалом в сфере инфраструктуры.