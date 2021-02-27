Экономика

14:12 27.02.2021

Представители Украины и Катара обсудили имплементацию договора о концессии порта "Ольвия" катарской QTerminals

1 мин читать
Представители Украины и Катара обсудили имплементацию договора о концессии порта "Ольвия" катарской QTerminals

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник в субботу, 27 февраля, начал рабочий визит в Катар, где ознакомился с инфраструктурой и техническими возможностями катарского морского порта "Хамад" - одного из крупнейших портов Ближнего Востока и Залива.

"Заместитель министра провел встречу с руководством порта, а также переговоры с руководством катарской компании "Milaha" и портового оператора "QTerminals". Стороны обсудили состояние имплементации договора между Министерством инфраструктуры Украины и катарской компанией "QTerminals" по концессии украинского порта "Ольвия" (г. Николаев)", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, Сеник пригласил катарских партнеров посетить Украину и ознакомиться с инвестиционным потенциалом в сфере инфраструктуры.

Теги: #qterminals #украина #катар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:45 27.02.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины

08:20 27.02.2021
В Украине за сутки 8 172 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 4 766 человек

В Украине за сутки 8 172 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 4 766 человек

06:27 27.02.2021
На Львовщине прокуратура расследует факт мошенничества при закупке на сумму почти 1 млн грн школьных парт по программе "Новая украинская школа"

На Львовщине прокуратура расследует факт мошенничества при закупке на сумму почти 1 млн грн школьных парт по программе "Новая украинская школа"

06:26 27.02.2021
В Запорожье СБУ разоблачила чиновников, присвоивших 1,6 грн в работах по благоустройству

В Запорожье СБУ разоблачила чиновников, присвоивших 1,6 грн в работах по благоустройству

03:49 27.02.2021
На Буковине правоохранители устанавливают личность псевдоминера, сообщившего о "минировании" магазина ночью

На Буковине правоохранители устанавливают личность псевдоминера, сообщившего о "минировании" магазина ночью

03:38 27.02.2021
До 8 марта пассажиры с билетами в Ивано-Франковск и обратно смогут ехать по графику включительно

До 8 марта пассажиры с билетами в Ивано-Франковск и обратно смогут ехать по графику включительно

02:26 27.02.2021
Катастрофа МАУ: Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета

Катастрофа МАУ: Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета

01:10 27.02.2021
Застрявший в Египте самолет SkyUp вылетит в Киев в субботу утром

Застрявший в Египте самолет SkyUp вылетит в Киев в субботу утром

23:50 26.02.2021
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

23:48 26.02.2021
Геращенко: Никаких "полицейских кордонов" на Банковой в субботу не будет

Геращенко: Никаких "полицейских кордонов" на Банковой в субботу не будет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

Курс биткойна с начала недели рухнул на 16%

Цену газа на март ниже предельной 6,99 грн/куб. м выставили 16 газопоставляющих компаний

Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois – "Укроборонпром"

Первые 7 банков подписали соглашения с ФРП в рамках программы "Доступная ипотека 7%"

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки четырех банков на 406 млн грн

Зеленский предлагает налоговую амнистию под 5-9% и льготную под 2,5% в ОВГЗ

Курс биткойна с начала недели рухнул на 16%

Цену газа на март ниже предельной 6,99 грн/куб. м выставили 16 газопоставляющих компаний

Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois – "Укроборонпром"

Снижение производства водки в 2020г на 6,7% при росте потребления свидетельствует о росте рынка нелегального алкоголя - ГФС

Первые 7 банков подписали соглашения с ФРП в рамках программы "Доступная ипотека 7%"

ЕБРР выделил столичному метрополитену EUR50 млн на закупку новых вагонов метро

"Центрэнерго" завершило 2020г. с чистой прибылью свыше 50 млн грн – ФГИ

Дефицит госбюджета в январе составил 5,7 млрд грн - ГКСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА