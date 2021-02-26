Цену газа на март ниже предельной 6,99 грн/куб. м выставили 16 газопоставляющих компаний

16 газопоставляющих компаний по состоянию на утро 25 февраля выставили цену газа для населения на март ниже предельной 6,99 грн/куб. м, сообщается на сайте консультационного центра для населения "Газ Правда".

"По состоянию на утро 25 февраля большинство газоснабжающих компаний обнародовала свои цены на март. Они прогнозируемо не превышают 6,99 грн за кубометр. Ведь до конца марта правительство продлило действие предельной цены. Однако устанавливать ниже ценник компаниям не запрещали. И 16 компаний воспользовались таким правом, установив цены от 6,70 грн до 6,98 грн за кубометр", ‒ информирует "Газ Правда".

По данным консультационного центра, наиболее низкие цены на март предложили компания Megawatt – 6,70 грн/куб. м, "Агросинтез Трейдинг", "ЭРУ Трейдинг" и "ЭРУ Людям" ‒ 6,75 грн/куб. м, и ГП "Промсервис" ‒ 6,85 грн/куб. м.

Еще четыре компании – газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", "Паливенерго", "Херсонская областная энергоснабжающая компания" и "Кировоградская областная энергоснабжающая компания", ‒ вышли с предложением 6,86 грн/куб. м.

Далее следуют "Эвода Трейд" ‒ 6,88 грн/куб. м, "Газпромпостач" ‒ 6,90 грн/куб. м, "Газ АП" ‒ 6,94 грн/куб. м и "Кременчукгаз-Трейдинг" ‒ 6,95 грн/куб. м.

По 6,97 грн/куб. м предложили "Волыньэлектро Сбыт" и "Закарпатье Энергосбыт", по 6,98 грн/куб. м ‒ "Энерджи Трейд Групп".

Остальные поставщики (включая аффилированные с облгазами региональные газсбыты) выставили газ по предельной цене 6,99 грн/куб. м.

"Отметим, что газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость газа за пять дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего. Хотя на практике многие компании обнародуют свежие цены позже, или же неоднократно меняют их", ‒ подчеркнула "Газ Правда".

Как сообщалось, на фоне роста цен на газ на европейских рынках из-за значительных холодов Кабинет министров Украины постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления предельной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.

По данным Госстата, за шесть месяцев 2020 года бытовые потребители использовали 4,3 млрд куб м газа.