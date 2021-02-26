Экономика

17:09 26.02.2021

Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois – "Укроборонпром"

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Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois – "Укроборонпром"

На государственном предприятии "Одесский авиационный завод" планируется запуск лицензированного производства вертолетов класса Bell UH-1 Iroquois, сообщил генеральный директор ГП "Укроборонпром" Юрий Гусев.

Как сообщает пресс-служба концерна, организация производства сегодня находится на завершающей стадии.

Так, первый борт должен быть изготовлен уже к 30-й годовщине Независимости Украины. Проект финансируется за счет инвестиционных средств.

"Отмечу, что приоритетом для Одесского авиационного остается обеспечение потребностей в вооружении и военной технике главного заказчика - Министерства обороны Украины. Чтобы увеличить объемы производства на предприятии, мы планируем создать специализированную школу для обучения новых авиаконструкторов. Подобный филиал может появиться на базе Одесского политехнического университета ", - заявил Гусев.

Bell UH-1 Iroquois - американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как "Гьюи" (Huey).

Теги: #авиазавод #вертолеты #производство #одесса
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