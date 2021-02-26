Снижение производства водки в 2020г на 6,7% при росте потребления свидетельствует о росте рынка нелегального алкоголя - ГФС

Снижение производства водки в 2020 году на 6,7% по сравнению с 2019 годом - до 44,5 млн л (в пересчете на чистый спирт) при росте ее потребления и производства спирта на 36% - до 9,3 млн дал - свидетельствует о росте рынка нелегального алкоголя.

Об этом сообщил глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Вадим Мельник на встрече с представителями бизнеса в пятницу.

По его данным, за период 2013-2020 гг. производство водки сократилось в 2,5 раза, спирта - в 2,8 раза, а акцизный налог на эту продукцию вырос втрое.

Мельник напомнил, что для борьбы с нелегальными подакцизными товарами ГФС 1 февраля 2021 года запустила операцию "Спирт", в ходе которой правоохранители изъяли 226 тонн спирта, 134 тонны ликеро-водочных изделий (ЛВИ), 547 тыс. пачек табачных изделий и более 8 тыс. марок акцизного налога.

Он уточнил, что за период с 1 по 25 февраля 2021 года ГФС выявила 53 интернет-сайта с предложениями нелегального алкоголя, снято с публикации 21 интернет-объявление. В судах рассматривается 12 ходатайств об ограничении доступа почти к сотне интернет-сайтов, получено одно решение суда с обращением к провайдеру для прекращения незаконной торговли.

Глава ГФС отметил распространенность интернет-продаж нелегального алкоголя и транспортировку его через службы доставки. Он сообщил о планах ГФС выработать решение, позволяющее сократить перевозки незаконных подакцизных товаров, не ограничивающее деятельность перевозчиков.

По данным Мельника, большая часть изъятого алкоголя была произведена под торговыми марками производителей "Прайм", "Люботин", "Александрия" и "Златогор".

Кроме того, он отметил факты повторной конфискации ранее изъятой продукции с теми же акцизными марками, а также случаи хищения нелегальной продукции из мест хранения и неполной их утилизации.

Приоритетами операции Спирт" Мельник назвал здоровье граждан, наполнение госбюджета и обеспечение стабильной работы легального сектора алкогольной отрасли.

"Производственная себестоимость спирта на сегодня составляет 21 грн за 1 л. Даже с учетом 30%-ной рентабельности и уплаты НДС его цена не превышает стоимости "Боржоми" (минеральная вода стоимостью 30-35 грн/л в торговых сетях – ИФ)", - сообщил в ходе встречи начальник управления оперативно-розыскной деятельности ГФС Владимир Ткаченко.

По его словам, годовой резерв роста налогообложения за счет теневой части составляет 9 млрд грн.

Как сообщалось, государственное предприятие "Укрспирт" в 2020 году нарастило производство спирта на 5,3% по сравнению с 2019 годом - до 6,38 млн. дал, сократив чистую прибыль на 22,3% - до 32,1 млн грн,