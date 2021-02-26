Экономика

15:20 26.02.2021

ЕБРР выделил столичному метрополитену EUR50 млн на закупку новых вагонов метро

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ЕБРР выделил столичному метрополитену EUR50 млн на закупку новых вагонов метро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и КП "Киевский метрополитен" подписали кредитный договор в размере EUR50 млн на закупку 50 новых вагонов метро.

Как сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации, Киевский городской совет и ЕБРР подписали необходимый для этого договор гарантий.

"Сегодня мы подписываем кредитный договор между ЕБРР и "Киевским метрополитеном" и договор гарантии между Киевским городским советом и ЕБРР. И надеюсь, что до конца этого года мы заключим контракт на приобретение новых вагонов для столичного метро. По условиям кредитования город получит от ЕБРР рассрочку платежа на 12 лет", - цитируется в сообщении мэр Киева Виталий Кличко.

Он также сообщил, что сейчас Киев строит две новых станции метро на Виноградарь - "Мостицкую" и "Проспект Правды".

"До конца года мы планируем открыть их. На сегодня уже разработано более 700 метров из 1,3 км тоннеля под землей в направлении метро "Сырецкая". Строится тоннель и между будущими станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Поэтому эти вагоны будут обслуживать именно Сырецко-Печерскую линию столичного метрополитена", - сообщил Кличко.

По мнению ЕБРР, улучшение сообщения с жилым массивом Виноградарь при помощи открытия двух новых станций метро будет способствовать сокращению использования частных автомобилей и улучшению качества воздуха.

"Банк поддерживает расширение сети киевского метрополитена до жилого массива Виноградарь путем финансирования закупки новых вагонов. Дорожные пробки являются значительной проблемой для Киева, который быстро растет, и население которого уже составляет 3 млн", - подчеркивается в сообщении ЕБРР в пятницу.

Этот кредит ЕБРР продолжает ряд подобных соглашений с 12 городами Украины на общую сумму EUR 350 млн.

С начала своей деятельности в Украине ЕБРР взял на себя обязательства по предоставлению почти EUR14,5 млрд в рамках 486 проектов. В прошлом году, реагируя на пандемию COVID-19, банк предоставил EUR812 млн финансирования для украинской экономики.

Теги: #киев #ебрр #метро
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