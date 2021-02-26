"Эпицентр К" запустил новую производственную линию на заводе "Карпатская керамика" в Калуше

Группа компаний "Эпицентр К" запустила новую производственную линию мощностью 2,5 млн кв. м керамической плитки в год на модернизированном заводе "Карпатская керамика" в Калуше (Ивано-Франковской обл.), планирует запустить вторую очередь завода в Киевской области с линией мощностью 3 млн кв. м/год весной-2021 года.

"В феврале после первого этапа реконструкции начал работу действующий завод "Карпатская керамика". На предприятии установлена новая технологичная линия мощностью 2,5 млн кв. м керамической плитки в год. На ней будет изготавливаться клинкерная плитка небольшого размера", – сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба компании.

По ее данным, после завершения всех этапов модернизации завода в Калуше его мощности составят 8,5 млн кв. м/год.

Финансирование на оборудование для завода частично профинансировал "Правексбанк" за счет аккредитива на сумму EUR3,2 млн.

Кроме того, планируется запустить весной вторую очередь завода керамплитки в пгт Калиновка (Киевской обл.) с производственной линией мощностью 3 млн кв. м/год, расширив таким образом его мощность до 9 млн кв. м/год. Линия будет производить широкоформатную плитку по технологии continua+. Ранее "Эпицентр К" привлек кредит итальянского банка UniCredit на EUR9,3 млн на закупку оборудования Sacmi для завода в Калиновке.

Группа планирует в ближайшие годы инвестировать еще EUR95,7 млн в производство керамической плитки в Калуше и Калиновке. Общая сумма инвестиций в оба проекта составляет EUR172 млн, сообщили в компании.

"Развитие перерабатывающей промышленности в Украине является стратегическим направлением развития ГК "Эпицентр К". Мы как инвесторы заинтересованы в налаживании производства товаров с высокой долей добавленной стоимости и мощным экспортным потенциалом, в частности, керамической плитки и керамогранита", – отметил генеральный директор "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

Как сообщалось, доля экспорта керамплиты "Эпицентр К" в 2020 году составила 29%, продукция экспортируется в 25 стран. Кроме того, компания ведет переговоры о поставках в страны Персидского залива и США.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.