Экономика

13:10 26.02.2021

"Укравтодор" в 2021г полностью возобновит маршрут Берегово - Виноградов - Великая Копаня в Закарпатской области

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"Укравтодор" в 2021г полностью возобновит маршрут Берегово - Виноградов - Великая Копаня в Закарпатской области

- Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2021 году полностью возобновит маршрут М-23 Берегово - Виноградов - Великая Копаня в Закарпатской области.

"Запланированные работы по текущему среднему ремонту от нулевого километра до отметки 21 км. Это от города Берегово к КПП "Вилок" - КПП "Тисабеч". Благодаря восстановлению инфраструктуры, этот пункт пропуска должен разгрузить самый популярный пункт на границе с Венгрией в городе Чоп", - говорится в сообщении на странице "Укравтодора" в Facebook в пятницу.

Агентство отмечает, что в 2020 году на М-23 дорожники закончили два участка, на которых провели следующие работы: фрезеровку дорожного полотна, укладку щебеночно-песчаной смеси - 17 см, укладку слоя регенерации - 22 см, укладку выравнивающего слоя - 8 см, а также верхнего слоя ЩМА - 5 см.

Всего маршрут от г. Берегово до с. Великая Копаня составляет 50 км.

Теги: #укравтодор #закарапатье
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