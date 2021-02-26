Экономика

12:11 26.02.2021

Гостиничный оператор "7 дней" Игоря Баленко победил в конкурсе управляющего комплекса "Сухолучье"

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Гостиничный оператор "7 дней" Игоря Баленко победил в конкурсе управляющего комплекса "Сухолучье"

ООО "7 дней", развивающее сеть одноименных гостинично-ресторанных комплексов, победило в конкурсе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на управление комплексом "Сухолучье" в Киевской области, известным как охотничья резиденция Виктора Януковича.

"Лучшую программу управления активом и наиболее выгодное экономическое предложение сделало ООО "7 дней". Компания сможет начать управление комплексом после проведения его оценки и заключения договора с АРМА", – говорится в пресс-релизе Нацагентства.

По его данным, в комплекс входит несколько гостевых домов, пристань, вольер для охотничьих собак, артезианские скважины и другое имущество и недвижимость.

Как сообщалось, гостинично-ресторанный комплекс "Сухолучье" был арестован в 2016 году в ходе расследования незаконного завладения экс-президентом Украины Януковичем и его сообщниками земельным участком лесного фонда площадью 17 га Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области стоимостью более 22 млн.

По данным ЕГР, учредителем ООО "7 дней" с уставным капиталом 127 млн грн является кипрская "Сонамента Лимитед", бенефициаром – Игорь Баленко.

Ранее в 2020 году компания The IB Properties Ukraine совладельца сети супермаркетов "Фуршет" и депутата Киевского горсовета (фракция "Европейская солидарность") Игоря Баленко подписала с гостиничным оператором DBI Hotel Management договор о развитии шести гостиничных проектов, которые ранее планировалось развивать в рамках сети гостиниц "7 дней".

Как сообщалось, ранее проектом развития сети гостиниц "7 дней" в Украине занималась компания Clubhouse Group Holdings, основным совладельцем которой выступал Баленко, младшим партнером - генеральный директор девелоперского холдинга "ТКС" Иван Торский.

Теги: #сухолучье #конкурс #арма
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