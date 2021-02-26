Экономика

11:35 26.02.2021

Почта Японии возобновляет экспортные доставки в Украину - "Укрпошта"

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Почта Японии возобновляет экспортные доставки в Украину - "Укрпошта"

"Укрпошта" сообщила о возобновлении с 26 февраля почтой Японии экспортных отправок в Украину.

"Укрпошта" доставит из Японии заказанные украинцами отправления EMS и те, что доставляются самолетом", - сообщил украинский оператор в пятницу.

В компании напомнили, что до 7 февраля у почты Японии действовали ограничения в работе и, соответственно, были ограничены доставки почтовых отправлений в другие страны.

При этом "Укрпошта" отмечает, что экспорт украинских товаров в Японию не прекращался даже в период пандемии.

"В январе 95% отправлений EMS доставлялись на почту Японии в течение семи дней, 5% - в течение двух недель", - уточняет украинский почтовый оператор.

С начала введения карантина "Укрпошта" обеспечивала доставку отправлений EMS в 57 стран, сейчас отправления доставляются в 120 стран, а после стабилизации авиасообщения и восстановления полноценной работы национальных почт, сервис будет доступен для доставки в 195 стран.

Теги: #япония #укрпошта
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