"Эпицентр К" открывает шоурум керамической плитки на заводе в Киевской области

Группа компаний "Эпицентр К" открывает шоурум керамической плитки на территории завода Epicentr Ceramic Corporation в пгт Калиновка Киевской области.

"Для демонстрации продукции, ассортиментом более 300 позиций, мы открываем новый просторный шоурум. Тут на площади 1,4 тыс. кв. м представлен весь наш ассортимент. Такая визуализация должна быть наглядной и удобной для b2b-заказчиков", – сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель директора Epicentr Ceramic Corporation Евгения Смиян.

На первом этаже шоурума расположены зоны экспозиций по типам керамической плитки, на втором – коллекции в готовых интерьерных решениях.

По данным компании, в 2021 году планируется произвести 12 млн кв. м керамической плиты. При этом мощности завода в Калиновке составляют 6 млн кв. м/год. Ранее в прошлом году "Эпицентр К" заявлял о планах нарастить мощности до 15 млн кв. м/год в течение двух лет.

Доля экспорта керамплиты "Эпицентр К" в 2020 году составила 29%, продукция экспортируется в 24 страны, отмечают в компании.

Как сообщалось, "Эпицентр К" инвестировал 3 млрд грн в строительство крупнейшего завода по производству керамической плитки площадью 70 тыс. кв. м в Калиновке (Киевская обл.). Объект расположен на участке 20 га возле таможенного терминала "Калиновка" и складского комплекса группы "Эпицентр".

"Эпицентр К" ранее привлек кредит итальянского банка UniCredit на EUR9,3 млн на техоснащение завода в Калиновке, в частности, на закупку оборудования Sacmi.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.