Экономика

10:43 26.02.2021

"Интергал-Буд" ввел в эксплуатацию дом столичного ЖК "Сырецкие сады"

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Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) получила сертификат о принятии в эксплуатацию дома №3 жилого комплекса "Сырецкие сады" по ул. Ивана Выговского, 10б в Подольском районе Киева.

"Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) 23 февраля 2021 года выдала официальный сертификат серии ИУ123210111849, подтвердив соответствие законченного строительства объектов проектной документации и готовность его к эксплуатации", – сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, дом №3 с переменной этажностью (14 и 16 этажей) из двух секций включает 151 квартиру общей площадью более 8,8 тыс. кв. м.

"Интергал-Буд" начал строительство ЖК "Сырецкие Сады" в 2017 году. Проект охватывает четыре дома на 667 квартир. Площадь участка под проектом составляет 2,9 га.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2020 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Теги: #недвижимость #сырец #интергал_буд
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