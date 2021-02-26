Экономика

10:25 26.02.2021

"Кернел" во II кв.-2021 ФГ увеличил чистую прибыль в 3,8 раза

1 мин читать
"Кернел" во II кв.-2021 ФГ увеличил чистую прибыль в 3,8 раза

Агрохолдинг "Кернел", один из крупнейших в Украине, во втором квартале 2021 года финансового года (ФГ, начался в июле-2020) получил $170,64 млн чистой прибыли, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего ФГ.

Согласно отчету компании в пятницу, ее выручка в октябре-декабре 2020 года увеличилась на 28,5% – до $1 млрд 326,75 млн.

Компания отметила, что за первое полугодие 2021 ФГ ее чистая прибыль составила $404,02 млн, а выручка – $2 млрд 267,01 млн, что соответственно в 3,9 раза и на 20,4% лучше показателей аналогичного периода 2020 ФГ.

"Кернел" уточнил, что прибыль EBITDA во втором квартале 2021 ФГ увеличилась в 2,5 раза – до $269 млн, а за первое полугодие этого фингода – в 2,6 раза, до $559 млн.

Основной причиной такого улучшения показателей, отмечается в отчете, стал взлет цен на зерновые и масличные в этом году, увеличивший рентабельность в растениеводстве и давший дополнительные возможности в трейдинге.

Теги: #кернел #прибыль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:56 25.02.2021
ЕБРР выделит "Кернел" до $80 млн в рамках синдицированного кредита

ЕБРР выделит "Кернел" до $80 млн в рамках синдицированного кредита

10:41 16.02.2021
"Метинвест" в 2020г нарастил чистую прибыль на 54%

"Метинвест" в 2020г нарастил чистую прибыль на 54%

13:27 11.02.2021
ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, Укрэксимбанк – убыточных

ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, Укрэксимбанк – убыточных

19:57 10.02.2021
"Кернел" запросил у АМКУ разрешение на покупку "Каскадагро" и еще 12-ти агрокомпаний Хомутынника

"Кернел" запросил у АМКУ разрешение на покупку "Каскадагро" и еще 12-ти агрокомпаний Хомутынника

20:16 03.02.2021
Польский mBank улучшил прогноз роста прибыли "Кернела" в 2020г на 23%

Польский mBank улучшил прогноз роста прибыли "Кернела" в 2020г на 23%

09:04 28.01.2021
Facebook увеличил прибыль и выручку в IV квартале сильнее прогнозов

Facebook увеличил прибыль и выручку в IV квартале сильнее прогнозов

19:24 22.01.2021
ЕБРР может выделить "Кернел" до $80 млн в рамках синдицированного кредита

ЕБРР может выделить "Кернел" до $80 млн в рамках синдицированного кредита

09:07 21.01.2021
"Кернел" во II кв.-2021 ФГ увеличил продажи подсолнечного масла на 23% и экспорт зерна на 6%

"Кернел" во II кв.-2021 ФГ увеличил продажи подсолнечного масла на 23% и экспорт зерна на 6%

09:41 15.12.2020
"Кернел" выплатит $35,3 млн дивидендов 14 января

"Кернел" выплатит $35,3 млн дивидендов 14 января

13:50 23.11.2020
Прибыль банковской системы Украины в октябре сократилась в 1,6 раза - НБУ

Прибыль банковской системы Украины в октябре сократилась в 1,6 раза - НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров

Промпроизводство в Украине в январе-2021 сократилось на 4% - Госстат

ОГХК сменило руководство ВГМК во избежание коррупционных рисков накануне приватизации

Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи субъектам малого и среднего бизнеса до EUR400 тыс.

Молдавская Zernoff обвинила ФГИ Украины в обмане при продаже спиртзавода

ПОСЛЕДНЕЕ

"Интергал-Буд" ввел в эксплуатацию дом столичного ЖК "Сырецкие сады"

ПриватБанк подаст апелляцию на решение суда о запрете избирать главу правления

Президент поручил реализовать программу построения украинских вертолетов – вице-премьер

Аргентина по-прежнему далека от соглашения с МВФ по вопросу долга страны - WSJ

"Энергоатом" продал "ГарПоку" для населения 3,56 млрд кВт-ч "мартовской" электроэнергии

Нагрузка на тепловую генерацию в нынешнем отопительном сезоне возросла в 2 раза по сравнению с прошлым – ДТЭК

Ермак: Рассчитываем на рост присутствия компаний из ОАЭ в Украине

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,9 грн/$1

Ощадбанк уволил Тютюна с поста замглавы правления и назначил членом правления, ответственным за розничный бизнес

Госдолг Украины в январе вырос на 0,25% в гривне или 0,53% в долларах - Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА