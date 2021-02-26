"Кернел" во II кв.-2021 ФГ увеличил чистую прибыль в 3,8 раза

Агрохолдинг "Кернел", один из крупнейших в Украине, во втором квартале 2021 года финансового года (ФГ, начался в июле-2020) получил $170,64 млн чистой прибыли, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего ФГ.

Согласно отчету компании в пятницу, ее выручка в октябре-декабре 2020 года увеличилась на 28,5% – до $1 млрд 326,75 млн.

Компания отметила, что за первое полугодие 2021 ФГ ее чистая прибыль составила $404,02 млн, а выручка – $2 млрд 267,01 млн, что соответственно в 3,9 раза и на 20,4% лучше показателей аналогичного периода 2020 ФГ.

"Кернел" уточнил, что прибыль EBITDA во втором квартале 2021 ФГ увеличилась в 2,5 раза – до $269 млн, а за первое полугодие этого фингода – в 2,6 раза, до $559 млн.

Основной причиной такого улучшения показателей, отмечается в отчете, стал взлет цен на зерновые и масличные в этом году, увеличивший рентабельность в растениеводстве и давший дополнительные возможности в трейдинге.