Экономика

09:38 26.02.2021

ПриватБанк подаст апелляцию на решение суда о запрете избирать главу правления

1 мин читать
ПриватБанк подаст апелляцию на решение суда о запрете избирать главу правления

Государственный ПриватБанк (Киев) подаст апелляцию на решение Хозяйственного суда города Киева от 24 февраля 2021 года об обеспечении иска первичной профсоюзной организации работников финучреждения, которой суд запретил совершать любые действия по избранию и назначению главы правления банка.

Согласно сообщению пресс-службы банка в пятницу, постановление об обеспечении иска принято судом в ответ на второе заявление со стороны профсоюза, в то время как первое было отклонено.

"Иск и заявления о его обеспечении со стороны профсоюза является очередной попыткой дестабилизации работы банка", – говорится в сообщении.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2021 года по размеру общих активов занимал 1-е место (568,244 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Теги: #апелляция #приватбанк #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:25 26.02.2021
Суд подтвердил, что украинская полиция на законных основаниях прекратила расследование по делу, где фигурировал Джо Байден – МВД Украины

Суд подтвердил, что украинская полиция на законных основаниях прекратила расследование по делу, где фигурировал Джо Байден – МВД Украины

14:55 25.02.2021
Бывший первый замглавы правления ПриватБанка Яценко вышел под залог – ВАКС

Бывший первый замглавы правления ПриватБанка Яценко вышел под залог – ВАКС

13:13 25.02.2021
Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту российского экономиздания РБК и еще 425 разным сайтам

Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту российского экономиздания РБК и еще 425 разным сайтам

09:34 25.02.2021
ВАКС взял под стражу бывшего первого замглавы правления ПриватБанка Яценко с альтернативой залога в более 52 млн грн

ВАКС взял под стражу бывшего первого замглавы правления ПриватБанка Яценко с альтернативой залога в более 52 млн грн

19:03 24.02.2021
Рассмотрение кассации ПриватБанка по делу против компаний Суркисов невозможно до предоставления судом первой инстанции материалов – Верховный суд

Рассмотрение кассации ПриватБанка по делу против компаний Суркисов невозможно до предоставления судом первой инстанции материалов – Верховный суд

18:18 24.02.2021
Высокий суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к украинским бизнесменам на $294,3 млн, компания готовится обжаловать решение

Высокий суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к украинским бизнесменам на $294,3 млн, компания готовится обжаловать решение

11:48 24.02.2021
Апелляция на приговор Стерненко еще не поступала – прокурор Одесской области

Апелляция на приговор Стерненко еще не поступала – прокурор Одесской области

10:44 24.02.2021
"Бритиш Американ Тобакко" выиграла апелляцию по штрафу АМКУ на 450 млн грн

"Бритиш Американ Тобакко" выиграла апелляцию по штрафу АМКУ на 450 млн грн

09:31 24.02.2021
Дело о вымогательстве $100 тыс. у харьковского пластического хирурга направлено в суд

Дело о вымогательстве $100 тыс. у харьковского пластического хирурга направлено в суд

20:22 23.02.2021
США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" - посольство

США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" - посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров

Промпроизводство в Украине в январе-2021 сократилось на 4% - Госстат

ОГХК сменило руководство ВГМК во избежание коррупционных рисков накануне приватизации

Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи субъектам малого и среднего бизнеса до EUR400 тыс.

Молдавская Zernoff обвинила ФГИ Украины в обмане при продаже спиртзавода

ПОСЛЕДНЕЕ

"Интергал-Буд" ввел в эксплуатацию дом столичного ЖК "Сырецкие сады"

"Кернел" во II кв.-2021 ФГ увеличил чистую прибыль в 3,8 раза

Президент поручил реализовать программу построения украинских вертолетов – вице-премьер

Аргентина по-прежнему далека от соглашения с МВФ по вопросу долга страны - WSJ

"Энергоатом" продал "ГарПоку" для населения 3,56 млрд кВт-ч "мартовской" электроэнергии

Нагрузка на тепловую генерацию в нынешнем отопительном сезоне возросла в 2 раза по сравнению с прошлым – ДТЭК

Ермак: Рассчитываем на рост присутствия компаний из ОАЭ в Украине

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,9 грн/$1

Ощадбанк уволил Тютюна с поста замглавы правления и назначил членом правления, ответственным за розничный бизнес

Госдолг Украины в январе вырос на 0,25% в гривне или 0,53% в долларах - Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА