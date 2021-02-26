ПриватБанк подаст апелляцию на решение суда о запрете избирать главу правления

Государственный ПриватБанк (Киев) подаст апелляцию на решение Хозяйственного суда города Киева от 24 февраля 2021 года об обеспечении иска первичной профсоюзной организации работников финучреждения, которой суд запретил совершать любые действия по избранию и назначению главы правления банка.

Согласно сообщению пресс-службы банка в пятницу, постановление об обеспечении иска принято судом в ответ на второе заявление со стороны профсоюза, в то время как первое было отклонено.

"Иск и заявления о его обеспечении со стороны профсоюза является очередной попыткой дестабилизации работы банка", – говорится в сообщении.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2021 года по размеру общих активов занимал 1-е место (568,244 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.