Экономика

20:21 25.02.2021

Президент поручил реализовать программу построения украинских вертолетов – вице-премьер

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Президент поручил реализовать программу построения украинских вертолетов – вице-премьер

Исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского о реализации Программы построения отечественных вертолетов обсудил в четверг в Харькове вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский с руководством госконцерна "Укроборонпром" и авиастроительных предприятий.

"Украинские авиастроители уверенно движутся в направлении создания отрасли - вертолетостроения. АО "Мотор Сич", согласно заявлениям руководства, освоено производство всех систем вертолетов в Украине", – написал Уруский по итогам совещания.

Он добавил, что обсуждалось также выполнение Гособоронзаказа на изготовление трех военно-транспортных самолетов Ан-178 для Вооруженных сил Украины и возобновление работы Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП).

Вице-премьер отметил, что Минстратегпром актуализировал Стратегию возрождения отечественного авиастроения, и уже одобрена концепция Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы, принятие которой должно стать первым шагом в дальнейшем развитии отрасли.

По его словам, Минстратегпром держит на особом контроле ситуацию вокруг ХГАПП, в частности, предпринимаются шаги по содействию заказу в интересах Минобороны четырех самолетов Ан-74.

Уруский добавил, что в ходе дискуссии также был поднят вопрос агрегатостроения для авиационной техники. "Сегодня в Украине мы имеем весь имеющийся потенциал, чтобы провести импортозамещение и выпускать все необходимые комплектующие на отечественных мощностях", – заявил вице-премьер.

Теги: #вертолеты #программа
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