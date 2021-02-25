Экономика

19:51 25.02.2021

Аргентина по-прежнему далека от соглашения с МВФ по вопросу долга страны - WSJ

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Аргентина по-прежнему далека от соглашения с МВФ по вопросу долга страны - WSJ

Правительство Аргентины вряд ли сможет в ближайшие месяцы договориться с Международным валютным фондом (МВФ) об условиях погашения долга страны, составляющего $44 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Это продлевает период неопределенности в стране, экономика которой была в рецессии еще до пандемии и рухнула на 10% в 2020 году. В текущем году, согласно прогнозу МВФ, ВВП Аргентины увеличится на 4,5%.

По словам одного из источников, стороны рассчитывали достичь соглашения к маю 2021 года, однако переговоры по ключевым вопросам, касающимся, например, бюджетной экономии в Аргентине, до сих пор не ведутся.

"Переговоры не дошли до той стадии, когда можно было бы говорить, что соглашение будет достигнуто через несколько месяцев, - отметил источник. - Прогресс в переговорах очень небольшой".

Аргентина находится в сложном финансовом положении, денежные ресурсы и резервы золота страны составляют лишь $5 млрд, при том, что ей необходимо погашать долги. В прошлом году правительство договорилось с держателями гособлигаций страны о реструктуризации долга на общую сумму $65 млрд, однако аналогичного соглашения с МВФ нет.

Правительство Аргентины хотело бы, чтобы МВФ позволил стране отсрочить выплаты по долгу по крайней мере на 10 лет, в том числе, и выплаты на сумму около $5 млрд, которые ей предстоит произвести в текущем году. Однако становится понятно, что президент Аргентины Альберто Фернандес не хочет идти на сокращение бюджетных расходов, которое должно стать частью соглашения с МВФ, и это осложняет ситуацию, пишет WSJ.

"Я хочу попытаться договориться с МВФ, однако я не хочу заключать соглашение, которое будет стоить аргентинцам больше, чем им уже пришлось вынести", - заявил Фернандес ранее на этой неделе.

Представитель МВФ сообщил газете, что фонд "провел очень активные и конструктивные неофициальные переговоры" с аргентинскими властями, "занимающимися разработкой экономического плана, который мог бы получить поддержку фонда".

При этом, он отметил, что дата начала работы в стране официальной миссии МВФ, которая могла бы оценить состояние аргентинских финансов, до сих пор не назначена.

Теги: #аргентина #долг #мвф
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