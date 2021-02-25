Экономика

18:29 25.02.2021

Нагрузка на тепловую генерацию в нынешнем отопительном сезоне возросла в 2 раза по сравнению с прошлым – ДТЭК

2 мин читать
Нагрузка на тепловую генерацию в нынешнем отопительном сезоне возросла в 2 раза по сравнению с прошлым – ДТЭК

Нагрузка на тепловую генерацию в отопительный сезон 2020/2021 годов была в среднем в два раза выше, чем в аналогичный период прошлого года, причиной чего стал несвоевременный выход из ремонтов энергоблоков атомных электростанций и рост потребления, сообщила пресс-служба "ДТЭК Энерго".

Согласно пресс-релизу компании, теплоэлектростанции (ТЭС) ДТЭК за период с октября 2020 года по 25 февраля 2021 года выработали 12,6 млрд кВт-ч электроэнергии, из которых почти 1 млрд кВт-ч составляет выработка помимо планового графика по командам НЭК "Укрэнерго" на загрузку.

Вместе с тем за аналогичный период прошлого отопительного сезона было выработано около 9 млрд кВт-ч, уточнили агентству "Интерфакс-Украина " в пресс-службе.

В ДТЭК отметили, что в декабре выработка электроэнергии на ее ТЭС на 48,5% превысила прогнозный баланс Министерства энергетики, называя это причиной существенного снижения складов угля на теплоэлектростанциях в январе.

При этом в "ДТЭК Энерго" подтвердили, что в феврале им было поставлено в Украину около 450 тыс. тонн угля из Польши, Казахстана и подконтрольного шахтоуправления "Обуховское" (РФ).

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, экватор отопительного сезона, как и пик сильных морозов Украина прошла без верных отключений, в том числе за счет повышенной нагрузки на тепловую генерацию. Вместе с тем, он отметил, что задолженность "Укрэнерго" перед компаниями ДТЭК за работу на балансирующем рынке достигла 2,4 млрд грн.

"Если мы хотим исправить ситуацию с аварийностью, нужно стабилизировать ситуацию на рынке и обеспечить финансовые возможности для генераций на проведение ежегодных ремонтных кампаний", – отметил Салеев.

Теги: #нагрузка #дтэк #отопительный_сезон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:02 16.02.2021
ДТЭК подписал трехсторонний меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ

ДТЭК подписал трехсторонний меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ

14:05 10.02.2021
ДТЭК намеревается запустить первые пилотные проекты по "зеленому" водороду до конца года

ДТЭК намеревается запустить первые пилотные проекты по "зеленому" водороду до конца года

12:37 10.02.2021
Глава ДТЭК оценивает срок завершения реструктуризации долга в 3 месяца

Глава ДТЭК оценивает срок завершения реструктуризации долга в 3 месяца

12:26 10.02.2021
ДТЭК увеличит импорт угля в феврале до 450 тыс. тонн за счет импорта из Польши и Казахстана - гендиректор

ДТЭК увеличит импорт угля в феврале до 450 тыс. тонн за счет импорта из Польши и Казахстана - гендиректор

11:43 10.02.2021
ДТЭК заинтересован в покупке миноритарного госпакета "Одессаоблэнерго" и рассмотрит условия продажи мажоритарных пакетов других компаний

ДТЭК заинтересован в покупке миноритарного госпакета "Одессаоблэнерго" и рассмотрит условия продажи мажоритарных пакетов других компаний

11:14 10.02.2021
ДТЭК из-за дефицита средств на рынке в 2020 году сократил затраты на основные фонды на 42,4%

ДТЭК из-за дефицита средств на рынке в 2020 году сократил затраты на основные фонды на 42,4%

20:43 08.02.2021
ДТЭК согласовал условия реструктуризации евробондов и банковского долга с комитетами кредиторов

ДТЭК согласовал условия реструктуризации евробондов и банковского долга с комитетами кредиторов

17:46 05.02.2021
ДТЭК заявляет об отсутствии 320 млн грн на присоединение проблемных строек "Аркады" в инвестпрограмме

ДТЭК заявляет об отсутствии 320 млн грн на присоединение проблемных строек "Аркады" в инвестпрограмме

10:50 04.02.2021
ЗаТЭС подключила к энергосистеме блоки №1 и № 2 суммарной мощностью около 300 МВт

ЗаТЭС подключила к энергосистеме блоки №1 и № 2 суммарной мощностью около 300 МВт

16:37 01.02.2021
ДТЭК увеличит инвестиции в электроинфраструктуру Киева в 2021г на 35%

ДТЭК увеличит инвестиции в электроинфраструктуру Киева в 2021г на 35%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров

Промпроизводство в Украине в январе-2021 сократилось на 4% - Госстат

ОГХК сменило руководство ВГМК во избежание коррупционных рисков накануне приватизации

Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи субъектам малого и среднего бизнеса до EUR400 тыс.

Молдавская Zernoff обвинила ФГИ Украины в обмане при продаже спиртзавода

ПОСЛЕДНЕЕ

"Энергоатом" продал "ГарПоку" для населения 3,56 млрд кВт-ч "мартовской" электроэнергии

Ермак: Рассчитываем на рост присутствия компаний из ОАЭ в Украине

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,9 грн/$1

Ощадбанк уволил Тютюна с поста замглавы правления и назначил членом правления, ответственным за розничный бизнес

Госдолг Украины в январе вырос на 0,25% в гривне или 0,53% в долларах - Минфин

МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров

Комитет Рады рекомендовал принять во 2-м чтении законопроекты о повышении необлагаемой налогом стоимости международных посылок до EUR150

Списание налогового долга позволило сократить количество должников почти в 5 раз - налоговая

ЕБРР выделит "Кернел" до $80 млн в рамках синдицированного кредита

Госналоговая в 2021 г. планирует провести 5 тыс. проверок исключительно крупных компаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА