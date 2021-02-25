Ермак: Рассчитываем на рост присутствия компаний из ОАЭ в Украине

Украина рассчитывает на рост присутствия компаний из Объединенных Арабских Эмиратов в Украине, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ходе онлайн-заседания украинско-эмиратского координационного совета в формате видеоконференции в четверг.

Как сообщается на сайте президента, заседание состоялось в продолжение договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты. "Рад тому, что менее чем через две недели после визита мы уже собираемся на первое учредительное заседание Координационного совета. Это является подтверждением большого значения нашего сотрудничества", - сказал руководитель Офиса президента.

Он напомнил, что во время переговоров руководство двух государств определило основным направлением взаимодействия продовольственную безопасность, инвестиционное, военно-техническое сотрудничество, сотрудничество в сфере кредитования, в области IT и кибербезопасности. "Мы в целом рассчитываем на рост присутствия эмиратских компаний в Украине. Считаем, что имеем для этого все необходимые условия: государственные гарантии для крупных инвесторов, прозрачное законодательство, крупные предприятия, готовые к приватизации", - отметил Ермак.

По его словам, речь идет, в частности, о привлечении инвестиций из ОАЭ в морские и речные порты, автомобильные дороги, железную дорогу и авиационную отрасль.

В свою очередь, председатель эмиратской части координационного совета Марьям Аль Мугаири отметила, что "сегодняшнее обсуждение дает возможность начать новый этап сотрудничества между нашими странами". "Наша цель состоит в том, чтобы в 10 раз увеличить уровень торговли между нашими странами, которая не будет связана с нефтью - с 806 млн долларов до 8 млрд", - сказала она, отметив, что дорожная карта достижения этой цели рассчитана на пять лет.

Среди направлений для инвестиций, которые представляют интерес для ОАЭ, она назвала энергетику, потребительские товары, автомобильную и пищевую промышленность.

В заседании также приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, глава Госагентства автодорог Александр Кубраков, председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, гендиректор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев, замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук, представители соответствующих секторов со стороны ОАЭ.