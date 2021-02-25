Экономика

18:20 25.02.2021

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,9 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,9 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 27,8975 грн/$1 с 27,9550 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,890-27,905 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 27,95 грн/$1 с 27,94 грн/$1 в среду.

В то же время, регулятор укрепил курс нацвалюты на 26 февраля – до 27,9301 грн/$1 с 27,9492 грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривня
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