Ощадбанк уволил Тютюна с поста замглавы правления и назначил членом правления, ответственным за розничный бизнес

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка (Киев) уволил Антона Тютюна с должности заместителя главы правления финучреждения в связи с окончанием срока трудового контракта и назначил его членом правления по результатам конкурса, ответственным за розничный бизнес.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), Тютютн занимал должность замглавы правления 6 лет и 10 месяцев.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.