Экономика

17:32 25.02.2021

Комитет Рады рекомендовал принять во 2-м чтении законопроекты о повышении необлагаемой налогом стоимости международных посылок до EUR150

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Комитет Рады рекомендовал принять во 2-м чтении законопроекты о повышении необлагаемой налогом стоимости международных посылок до EUR150

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроекты №4278 и №4279, которые предлагают повысить необлагаемую НДС стоимость международных посылок для физлиц с EUR100 до EUR150, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

"Рекомендовали принять во втором чтении и в целом №4278 и №4279 об улучшении процедуры налогообложения международных почтовых отправлений. Предлагается увеличить базу обложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых отправлениях в адрес получателя-физического лица со EUR100 до EUR150", - написал он в Телеграм-канале по итогам комитетского заседания в четверг.

Комитет также рассматривал вопрос налогообложения доходов от проведения азартных игр и лотерей и по итогам обсуждения принял решение в пользу законопроекта №2713-д.

"Пересмотрели решение комитета по проекту о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей и решили внести на замену новый законопроект №2713-д, который в свою очередь, предусматривает: налогообложение крупных выигрышей (более 8 минимальных заработных плат), устанавливает на все виды деятельности единую ставку налога на доход - 10% валового игорного дохода", - указал глава комитета.

Теги: #налоги #посылки
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