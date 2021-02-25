Экономика

16:56 25.02.2021

ЕБРР выделит "Кернел" до $80 млн в рамках синдицированного кредита

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ЕБРР выделит "Кернел" до $80 млн в рамках синдицированного кредита

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил участвовать вкладом до $80 млн в синдицированной возобновляемой кредитной линии на общую сумму до $300 млн компании "Кернел" для финансирования ее потребностей в оборотном капитале.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ЕБРР, соответствующий проект совет директоров банка одобрил в четверг.

Средства ЕБРР будут направлены на финансирование оборотного капитала для закупки, хранения, переработки, транспортировки сельскохозяйственных товаров и его экспорта в сложных условиях продолжающейся пандемии COVID-19, отмечается на сайте финучреждения.

Как сообщалось, чистый долг компании "Кернел" по итогам 2020 ФГ (истек в конце июня-2020) вырос на 41% - до $980 млн. Компания завершила 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Ее выручка выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн.

"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Теги: #ебрр #кернел #кредит
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