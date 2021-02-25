Руководство УЗ в диалоге с набсоветом компании по вопросу дальнейшего формирования UZ Cargo

Руководство АО "Укрзализныця" (УЗ) находится в диалоге с наблюдательным советом компании относительно продолжения формирования филиала грузовых перевозок UZ Cargo и надеется на принятие соответствующего решения в ближайшее время, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по коммерческой работе и логистике УЗ Иракли Эзугбая.

"Мы находимся с ними (набсоветом - ИФ) в конструктивном разговоре. Полагаю, в ближайшее время будет принято решение, которое позволит продолжить формирование UZ Cargo", - сказал он в кулуарах международной конференции "Железные дороги Украины" в четверг.

Эзугбая отметил, что выделение бизнес-вертикалей - важнейшая реформа для УЗ, взятая под обязательство Украины перед ЕС, согласованная Кабмином и набсоветом компании.

Как сообщалось, Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) направил письма на адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" (УЗ) Юлии Гришиной с просьбой вмешаться в ситуацию с отменой наблюдательным советом УЗ решения о создании филиала по грузовым перевозкам UZ-Cargo.