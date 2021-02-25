Экономика

13:39 25.02.2021

Минэкономики планирует в 2021 г. выделить на поддержку картофелеводства 1,37 млрд грн

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Минэкономики планирует в 2021 г. выделить на поддержку картофелеводства 1,37 млрд грн

Финансирование запланированной на 2021 год программы господдержки картофелеводства составит 6,04 млрд грн, в том числе 1,37 млрд грн будет выделено на четыре основные направления развития, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в ходе 11-го голландско-украинского форума по профессиональному картофелеводству в четверг.

"Есть четыре направления, которые критически важны для развития отрасли картофелеводства - это доступ к качественным семенам, хранение продукции, то есть строительство картофелехранилищ, а также поддержка покупки оборудования для доработки и переработки картофеля", - сказал он.

По данным Высоцкого, площадь под посадку картофеля в нынешнем году составит в хозяйствах населения 1,29 млн га, а у промышленных предприятий - 15,8 млн га, урожайность картофеля - 23,6 тонн/га, и 15,6 тонн/га соответственно. Потребность в площадях для хранения составит 1,15 млн тонн при существующих площадях хранилищ в 0,35 млн тонн.

Высоцкий сообщил, что программа Минэкономики до 2025 года предполагает помощь производителям картофеля в виде оплаты 25% стоимости картофелехранилищ из госбюджета. Ведомство планирует поддержку при строительстве 45 хранилищ общей вместительностью 207,8 тыс. тонн на 5 лет, которая составит для данной программы 491 млн грн при общем ее бюджете в 2,13 млрд грн.

По данным замминистра, за аналогичный период запланировано строительство 13 заводов картофелеперерабатывающей отрасли суммарной мощностью 141 тыс. тонн в год, в рамках которого господдержка составит 487 млн грн при общем бюджете 2,11 млрд грн.

По данным замминистра, до 2025 года планируется строительство систем орошения для промышленного выращивания картофеля на суммарной площади 8,7 тыс.га. Стоимость строительства составит 407,7 млн грн при помощи из госбюджета на уровне 118 млн грн. Также за аналогичный период предусмотрена господдержка обновления 5,66 тыс. тонн семенного материала в промышленном картофелеводстве на уровне 50 млн грн при общей стоимости программы в 408 млн грн.

Замминистра отметил среди основных проблем отрасли картофелеводства низкую часть промышленного производства данного продукта (2% от суммарных мощностей), ежегодную потребность в семенном картофеле на уровне 4,2 млн тонн и отсутствие в стране производства картофеля фри и сухого пюре.

Высоцкий уточнил, что программа господдержки картофелеводства, введение которой запланировано в 2021 году, была разработана на базе принятой в 2020 году концепции развития промышленного картофелеводства до 2025 года.

Согласно озвученным в ходе голландско-украинского форума данным облгосадминистраций Украины, в 2020 году производство картофеля составило 20,71 млн тонн, из которых промышленное производство составило 1,8%.

 

Теги: #поддержка #картофель #минэкономики
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