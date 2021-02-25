Дороги Донецкой и Луганской областей будут восстанавливать с участием Всемирного банка и ЕИБ - глава "Укравтодора"

Совместный проект Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по восстановлению дорог в Луганской области стартует в 2021 году.

Как сообщил "Укравтодор" в среду со ссылкой на главу агентства Александра Кубракова, за счет международных институтов в Луганской области отремонтируют такие трассы: Н-26 Чугуев - Меловое (протяженностью 12 км), Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск (более 121 км), Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут (42 км).

"Будем стараться расширить этот проект и на Донецкую область, со стороны наших международных партнеров есть интерес к этому", - отметил Кубраков.

По статистике "Укравтодора", в Луганской области в период с 2014-го по 2019 год отремонтировано всего 30 км государственных трасс. Полноценное восстановление дорог в регионе началось только в 2020 году. Ключевым проектом стала дорога Северодонецк - Станица Луганская, которая была отремонтирована на всем протяжении 125 км.

"Укравтодор" по итогам 2020-2021 годов планирует обновить почти 310 км государственных дорог в Донецкой и более 600 км – в Луганской областях.