Экономика

12:05 25.02.2021

Совет НБУ рекомендует пересмотр условий и параметров долгосрочного рефинансирования и операций своп процентной ставки

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Совет НБУ рекомендует пересмотр условий и параметров долгосрочного рефинансирования и операций своп процентной ставки

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правлению Нацбанка рассмотреть возможность пересмотра условий и параметров инструментария долгосрочного рефинансирования НБУ из-за низкой мультипликации таких кредитов в кредиты реального сектора.

Как говорится в сообщении на сайте НБУ по итогам прошедшего 23 февраля заседания Совета, целью такого возможного пересмотра является "повышение эффективности функционирования института финансового посредничества и расширение банковского кредитования экономики".

Помимо того, Совет рекомендовал правлению НБУ "усовершенствовать порядок проведения на межбанковском рынке операций своп процентной ставки путем просмотра параметров и условий проведения таких операций с целью минимизации рисков".

Теги: #нбу #своп
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