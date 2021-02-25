Экономика

11:19 25.02.2021

АМКУ рассмотрит вопрос о присоединении УФС к НАСУ

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АМКУ рассмотрит вопрос о присоединении УФС к НАСУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании в четверг рассмотрит вопрос о предоставлении предварительных выводов по получению разрешения на концентрацию в виде присоединения ассоциации "Украинская федерация страхования" (УФС) к Национальной ассоциации страховщиков Украины (НАСУ), сообщается на сайте комитета.

Как сообщалось, новое объединение страховщиков - обновленная Национальная ассоциация страховщиков Украины (НАСУ) - было создано путем слияния ассоциации "Украинская федерация страхования", Национальной ассоциации страховщиков Украины, отдельных участников Лиги страховых организаций Украины и страховщиков, не принимавших ранее участие в отраслевых объединениях. Генеральным директором объединения учредительное собрание НАСУ 16 декабря 2020 года назначило Дениса Ястреба.

Общее собрание НАСУ 2 февраля текущего года избрало ее президиум, в состав которого вошли представители девяти страховых компаний life и non-life. Председателем президиума НАСУ была избрана глава правления СК "Уника" Елена Улье.

Как отмечается на сайте объединения, в его состав входят 27 страховых компаний Украины.

Теги: #уфс #страхование #насу #амку
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