Земельная реформа позволит увеличивать ВВП Украины минимум на 1% ежегодно – министр агрополитики

Окончание земельной реформы, которое приведет к открытию рынка земли в Украине, позволит нашей стране стать "мировым продовольственным супермаркетом", а также будет увеличивать ВВП Украины не менее чем на 1% ежегодно, заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время совещания по поводу стратегии охраны окружающей среды и развитие украинского агросектора, которое прошло под председательством Президента Украины Владимира Зеленского в среду, чиновник отметил, что его министерство активно занимается вопросом восстановления и модернизации уже существующих оросительных систем, а также постройкой новых.

"Историческая земельная реформа приближается к логическому завершению. Украинцы будут иметь прозрачный рынок земли, и наша страна сможет стать "мировым продовольственным супермаркетом". Министерство сейчас больше работает над восстановлением, модернизацией и строительством оросительных систем. Завершение земельной реформы придаст динамики экономическому росту. В частности, прогнозируется ежегодное увеличение ВВП не менее чем на 1%", - пересказывают выступление Лещенко в ОП.

Как сообщалось, на старте открытия рынка земли в Украине средняя стоимость 1 га сельскохозяйственных земель может составить 50-60 тыс. грн, при том, что о готовности продавать землю заявляют не более 5-7% ее собственников.