ЕБА предлагает доработать законопроект об изменении правил приватизации для ее ускорения

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) предлагает концептуально доработать законопроект №4572, касающийся правил приватизации, чтобы ускорить продажу государственных активов.

"Бизнес-сообщество считает необходимым концептуально доработать проект закона №4572, который предлагает внести изменения в ряд кодексов, а также изложить в обновленной редакции закон "О Фонде государственного имущества Украины" в контексте приватизации и аренды государственного и коммунального имущества. С соответствующим письмом Европейская бизнес ассоциация обратилась к народным депутатам Украины и представителям ФГИ", - сообщила ЕБА в релизе в среду.

Согласно сообщению, ассоциация в целом поддерживает реформирование системы отношений, связанной с приватизацией и арендой госимущества, которые предлагает законопроект. Однако ряд его положений требуют доработки, полагают ее эксперты.

Речь идет об усовершенствовании процедуры пролонгации договоров аренды госимущества, процедуры выполнения строительных работ на объектах аренды (в частности, осуществление их неотъемлемых улучшений) для инвестирования в развитие государственной инфраструктуры, а также об усилении гарантий защиты прав и законных интересов инвесторов, вложивших собственные инвестиции в развитие государственной инфраструктуры.

Кроме того, следует усовершенствовать процедуру приватизации объектов инфраструктуры отечественных морских портов и арендованного имущества (в том числе процедуру использования действующим арендатором своего преимущественного права в процессе такой приватизации), полагают в ассоциации.