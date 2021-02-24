Экономика

17:35 24.02.2021

"Центрэнерго" просит провести совещание под эгидой Минэнерго о реструктуризации долгов компании за газ

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"Центрэнерго" просит провести совещание под эгидой Минэнерго о реструктуризации долгов компании за газ

Генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский обратился к представителям правительства с просьбой о проведении совещания под председательством Министерства энергетики с участием самой компании, НАК "Нафтогаз", ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и ГП "Энергорынок" с целью выработки механизма реструктуризации долгов компании за газ.

"Уже 2 марта "Центрэнерго" должен рассчитаться с ООО "ГК "Нафтогаз трейдинг". Однако, учитывая дебиторскую задолженность ГП "Энергорынок" в почти 1,5 млрд грн, а также долг НЭК "Укрэнерго", свободных средств для незапланированных расходов ПАО "Центрэнерго" не имеет. А штрафные многомиллионные санкции по контракту уничтожат экономику ПАО "Центрэнерго", ‒ сообщается в пресс-релизе компании в среду.

Как отметили в компании, темой для второго совещания, которое Корчинский предлагает чиновникам собрать с участием всех заинтересованных сторон, являются перспективы поставок тепловой генерации в следующем отопительном сезоне угля отечественной добычи.

"Уже сегодня важно понимать реальные ресурсы государственных угледобывающих предприятий и объемы угля, которыми они гарантированно смогут обеспечить потребности теплоэлектростанций. Ведь позаботиться о покрытии дефицита государственного угля другими контрактами, в том числе импортом, производители электроэнергии должны уже сейчас", ‒ подчеркивается в пресс-релизе.

Как пояснили в ПАО, проблемы реструктуризации долгов и перспективы поставок угля государственными шахтами в 2021-2022 годах ‒ это два основных вопроса, которые глава "Центрэнерго" озвучил 23 февраля на заседании Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В настоящее время ПАО "Центрэнерго" продолжает переговоры о реструктуризации долга за газ с ООО "ГК "Нафтогаз трейдинг".

В то же время, "Нафтогаз Украины" не намерен снижать цену газа для ПАО "Центрэнерго", о чем заявил глава правления НАК Андрей Коболев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 16 февраля.

Как сообщалось, "Центрэнерго" обратилось к правительству с просьбой помочь снизить цену поставок газа ТЭС компании и получить отсрочку оплаты, а также освободить от начисления стоимости превышения заказанной мощности со стороны операторов газораспределительных сетей.

Компания поясняет, что не планировала использования таких значительных объемов природного газа в своей обычной хозяйственной деятельности, поэтому считает эту ситуацию форс-мажором.

По информации "Центрэнерго", электростанции компании, в ответ на обращения Минэнерго и ГП "Укрэнерго", с целью поддержания стабильности энергосистемы и поднятия нагрузки на ТЭС, ежесуточно сжигали до 9 млн куб. м природного газа (в дни пиковой нагрузки), что неизбежно приведет к значительным убыткам.

ТЭС "Центрэнерго" в условиях снижения уровня угольного склада, возникшего из-за его перерасходования в ноябре-декабре 2020 года при пониженной мощности АЭС из-за ремонтов, начали с 18 января 2021 года подключать блоки на резервном топливе (газе) с целью покрытия дефицита выработки электроэнергии в морозные дни.

В письме "Центрэнерго" от 15 января на имя главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, подписанном членом дирекции Ярославом Громко, указывается: при текущей цене газа 8600 грн/куб. м себестоимость производства э/э на газу составляет 2750 грн/МВт-ч. При этом отмечалось, что при действующем уровне price caps на рынке э/э максимальная цена ресурса составляет 1775 грн/МВт-ч.

По словам генерального директора энергохолдинга "ДТЭК" Максима Тимченко, работа теплоэлектростанций на газе экономически не обоснована, поскольку позволяет покрыть себестоимость производства э/э на этом топливе на 50-70%.

Теги: #центрэнерго
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