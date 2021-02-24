Экономика

17:28 24.02.2021

Рекрутеры из Amrop Ukraine помогут выбрать главу правления "Укрспирта"

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Рекрутеры из Amrop Ukraine помогут выбрать главу правления "Укрспирта"

Госпредприятие "Укрспирт" 24 февраля подписало с рекрутинговой компанией Amrop Ukraine договор по подбору главы правления, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГП, в то же время не назвав вероятных кандидатов на эту вакансию и дату возможного назначения главы правления.

"Убежден, что конкурс состоится в ближайшее время в соответствии со всеми прописанными требованиями. Задача перед рекрутерами стоит непростая, ведь спиртовая отрасль специфическая, а само ГП "Укрспирт" оставалось без полноправного руководителя семь лет", - отметил и. о. директора госпредприятия Сергей Блескун, который цитируется в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу госкомпании, занимающаяся поиском и подбором руководителей высшего звена Amrop Ukraine выиграла аукцион на право предоставления консультационных услуг по подбору руководителя "Укрспирт" 1 февраля 2021 года.

По словам Блескуна, основной задачей избранного главы правления станет проведение приватизации госпредприятия. Согласно его данным, Фонд госимущества Украины уже провел 17 приватизационных аукционов госкомпании, еще четыре объявленных аукциона состоятся в ближайшее время. Он уточнил, что эти объекты суммарно составляют примерно половину мощностей ГП "Укрспирт".

"Гордимся тем, что по итогам публичного и прозрачного аукциона именно Amrop Ukraine доверен процесс поиска и отбора кандидатов на должность директора ГП "Укрспирт". Приложим максимум усилий, чтобы найти и предложить клиенту лучшее из возможных решений", - отметил, в свою очередь, управляющий партнер Amrop Ukraine Виестурс Лиегис, цитируемый пресс-службой.

Ampro имеет 65 представительств в 53 странах, является одной из крупнейших мировых сетей компаний в сфере поиска и подбора управленческого персонала. Ampro в Украине реализовала ряд проектов по поиску руководителей высшего звена, формирования и оценки работы наблюдательных советов в компаниях страны (например, АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрпочта", НЭК "Укрэнерго" и др.).

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 24 ноября 2020 года решило объявить конкурсный отбор на должность главы ГП "Укрспирт".

"Сегодня принято решение объявить конкурсный отбор руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" как особо важного для экономики предприятия", - написала тогда Панаиотиди в соцсети Facebook. Блескун, в свою очередь, назвал это решение правильным.

ГП "Укрспирт" в 2020 году сократило чистую прибыль на 22,3% по сравнению с 2019 годом - до 32,1 млн грн, нарастив производство спирта на 5,3% - до 6,380 тыс. дал.

Теги: #укрспирт
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