Депутат Нагорняк призвал ФГИ пояснить ряд решений по управлению государственными облэнерго

Народный депутат Украины Сергей Нагорняк (фракция "Слуга народа") призвал Фонд госимуществ (ФГИ) пояснить принимаемые им кадровые и управленческие решения в государственных операторах распределительных сетей (облэнерго).

"Я буду инициировать перед нашим комитетом (ТЭК) вызов руководителя ФГИ, чтобы он пояснил, почему они, как собственник акций ряда предприятий, неэффективно работают. Хочу пояснения по каждому облэнерго конкретно", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

При этом, как депутат от черкасского региона, Нагорняк хочет выяснить причины попыток смены действующего главы правления "Черкассыоблэнерго" Олега Самчука, который, по его мнению, работает эффективно.

Кроме того, он хочет услышать пояснения, почему ФГИ выступил инициатором расторжения мировых соглашений с "Азот" (Черкассы) Дмитрия Фирташа, начавшего погашать свою задолженность перед "Черкассыоблэнерго", и не выступает инициатором заключения нового мирового соглашения.

В свою очередь, возглавивший весной 2017 года "Черкассыоблэнерго" Самчук сообщил, что за период его руководства были заключены договоры о реструктуризации долгов со всеми дебиторами, закрыты долги по заработной плате, своевременно выплачиваются текущие налоги, и погашаются старые.

В то же время черкасский "Азот" из-за расторжения мирового соглашения свои долги перед компанией сегодня не выплачивает. При этом облэнерго провело новые переговоры, по итогам которых химзавод готов выплачивать в рамках мирового соглашения в 2021-2022 годах – по 280 млн грн в год, в 2023-2027годах – по 240 млн грн. Также облэнерго подало иск на взыскание дополнительно штрафных санкций и инфляционной пени к сумме долга на 370 млн грн.

Самчук также напомнил, что обратная финансовая помощь от "Азота" на 450 млн грн была получена компанией в период, когда облэнерго возглавляла Светлана Кузьминская.

Как сообщалось, ФГИ считает, что глава "Черкассыоблэнерго" не выполняет поставленные перед ним задачи, в частности, не урегулировал вопрос 1,7 млрд грн долга ЧАО "Азот" и 2,1 млрд грн кредиторской задолженности облэнерго. При этом предлагаемые мировые соглашения не выгодны для компании из-за графика погашения долга. В этой связи ФГИ инициировал отстранение главы компании Самчука от должности.

ФГИ управляет 46% акций "Черкассыоблэнерго", еще 25% находятся в управлении ЧАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания" ("УкрЭСКО"). "Черкассыоблэнерго" обслуживает 631,5 тыс. потребителей, в том числе – 616,17 тыс. бытовых.

По результатам 2019 года чистая прибыль компании составила 10,86 млн грн, в 2018 – 8,85 млн грн, в 2017 – 3,96 млн грн.