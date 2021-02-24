Главой ГАЗО назначен экс-директор Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами Костюк

Кабинет министров назначил бывшего директора ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (ЦПОРО) Сергея Костюка главой Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Соответствующее решение приняло правительство в среду.

Согласно последней декларации Костюка в открытом доступе, поданной им в марте 2020 года перед увольнением с должности директора ЦПОРО, ему принадлежат приобретенный в 2012 году земельный участок почти 2 тыс. кв. м в АРК, а также ряд земельных участков в Киево-Святошинском районе Киевской области от 357 кв. м до 13,4 тыс. кв. м, наполовину находящихся в совместной собственности. Также Костюк, в частности, задекларировал несколько единиц охотничьего оружия, около 1,5 млн грн зарплаты в ЦПОРО, $21 тыс. и 130 тыс. грн наличных, $55,49 тыс. – на счетах в банке. Его супруге принадлежат земельный участок в Вышгородском районе Киевской области площадью 1,2 тыс. кв. м, квартиры в Киеве 153 кв. м и Латвии – 62 кв. м.

До того как возглавить ЦПОРО в марте 2019 года, Костюк, в частности, был генеральным директором ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" (2018-2019 гг.), в 2014 году несколько месяцев возглавлял АО "Укргаздобыча".

Как сообщалось, в конце января 20201 года Кабмин уволил Сергея Калашника с должности главы ГАЗО, возглавлявшего его с апреля 2020 года. Врио главы ГАЗО назначен первый заместитель ведомства Андрей Пляцко.