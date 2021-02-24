Экономика

16:03 24.02.2021

Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки уйдет на пенсию

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Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки уйдет на пенсию

91-летний председатель совета директоров Suzuki Motor Corporation Осаму Судзуки оставит должность после собрания акционеров в июне, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на пресс-релиз компании.

После кадровых перестановок японский бизнесмен станет в компании старшим советником. Сын Осаму Судзуки - Тосихиро Судзуки, в 2015 занявший должность президента группы, будет руководить компанией после ухода своего отца.

За 43 года, в течение которых Осаму Судзуки руководит компанией, Suzuki стала глобальным игроком среди автопроизводителей.

Осаму Судзуки присоединился к Suzuki Motor Corporation в 1958 году, работал на различных должностях, в том числе на младших руководящих. После женитьбы на Шоко Судзуки - внучке основателя компании Suzuki Motor Corporation Мичио Судзуки - он взял фамилию жены. Это произошло из-за того, что в семье Судзуки не было наследника мужского пола. До этого его звали Осаму Мацуда.

В 1963 году он дослужился до поста директора. Спустя четыре года он стал младшим управляющим директором, а в 1972 году - старшим управляющим директором. В 1978 году он был повышен до должности президента и главного исполнительного директора корпорации. В 2000 году он оставил должность генерального директора и возглавил совет директоров Suzuki Motor Corporation.

Ранее Осаму Судзуки заявил, что 100-летний юбилей компании в 2020 году побудил его принять решение уйти с поста председателя.

"Я решил уступить место преемникам, чтобы продвигать среднесрочный бизнес-план", - сказал он.

Согласно плану, компания намерена достичь продаж в 4,8 трлн иен ($46 млрд) в 2025 финансовом году по сравнению с 3,49 трлн иен в 2019 финансовом году, а с 2025 года значительно расширить процесс электрификации автомобилей.

Теги: #руководитель #suzuki #пенсия
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