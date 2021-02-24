Экономика

15:27 24.02.2021

Windrose в 2021 году планирует расширить карту внутренних полетов по Украине минимум до 10 аэропортов

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Windrose в 2021 году планирует расширить карту внутренних полетов по Украине минимум до 10 аэропортов

Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров", Киев) в 2021 году планирует расширить карту внутренних полетов по Украине и объединить, минимум, 10 городов Украины, сообщил гендиректор авиакомпании Владимир Каменчук.

"Мы хотим расширить нашу карту полетов, минимум, на 10 аэропортов в 2021 году. Если ситуация с пандемией пойдет на спад, будет экономический подъем в стране, думаю, это будет реализовано", - сказал он в ходе выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" в среду.

При этом он отметил, что в настоящее время программа внутренних перевозок для компании убыточна.

"К сожалению, и международная (программа перевозок - ИФ) также убыточна, но это связано с общей ситуацией в мире. Но если действительно будет помощь государства, это поможет нам раньше выйти на окупаемость этих рейсов", - добавил Каменчук.

В настоящее время компания объединяет девять городов Украины: Киев, Львов, Харьков, Ивано-Франковск, Днепр, Запорожье, Николаев, Одесса, Херсон.

Теги: #планы #windrose
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