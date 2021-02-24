ГАРТ, "Укравтодор" и инвесторы курортов в Карпатах подписали меморандум о сотрудничестве

Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ), Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и представители инвесторов курортов "Боржава" и "Славское" подписали меморандум о сотрудничестве в развитии инфраструктуры Карпат.

Меморандум, в частности, подписали глава ГАРТ Марьяна Олеськив, первый вице-президент холдинга OKKO Group Василий Даниляк, совладелец туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, юридический консультант компании "Боржава Эссет" Юрий Чижмарь в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в среду.

"Для нас очень важно сотрудничество с государством, так как инфраструктура вокруг резорта очень дорогая, и без поддержки государства реализовать это практически невозможно. Это касается, в первую очередь, дорог, канализации и водоснабжения и, конечно же, электрики", – прокомментировал подписание документа Даниляк.

"Мы как инвестор "Буковеля" готовы построить практически всю инфраструктуру для проведения Олимпиады-2030, совместно с партнерами построить объекты, которые будут друг друга дополнять, чтобы Карпаты стали разнообразным и привлекательным регионом для туристов всего мира", – добавил Шевченко.

Чижмарь выразил надежду, что, согласно экологическим стандартам, развитие инфраструктуры в регионе увеличит его инвестиционную привлекательность.