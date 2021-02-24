Кабмин утвердил план внедрения инициативы "Партнерство "Открытое правительство"

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил план действий по внедрению инициативы "Партнерство "Открытое правительство" в 2021-2022 годах.

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, план действий предусматривает продолжение работы по созданию онлайн-платформы для взаимодействия органов исполнительной власти с институтами гражданского общества, реализацию мер по повышению уровня прозрачности в инфраструктуре, добывающих отраслях и управлении публичными финансами, обеспечение открытости и прозрачности учета госсобственности, предоставление доступа к информации по вопросам патентования и развития инноваций, открытие информации о бенефициарных собственниках.

"Уже реализовано 4 правительственных плана действий. Соответствующая работа правительства неоднократно отмечалась Руководящим комитетом Инициативы как образец для других стран (в частности, меры по внедрению систем "Прозорро" и "Дозорро", открытие информации о бенефициарных владельцах, налаживание партнерства между правительством и общественностью в процессе реализации Инициативы)", - написал Немчинов в своем Телеграм-канале в среду.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, план предусматривает ряд мер, среди которых окончательное наведение порядка с государственным имуществом и его учетом благодаря разработке соответствующих электронных реестров. Также, по его словам, будет расширен перечень открытых данных о бюджете и его составляющих, предполагается создание платформы по вопросам патентования и развития инноваций, будет введен единый подход к верификации бенефициарных собственников, что усиливает контроль общественности и финансовый мониторинг. Также будет реализована инициатива по электронной системе подачи и анализу отчетности в добывающих отраслях.

"То есть будет видно, кто и сколько добывает полезных ископаемых, а также какую сумму средств он оплачивает за такую добычу", - добавил премьер.