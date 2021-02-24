Экономика

13:39 24.02.2021

Кабмин создал рабгруппу по вопросам возврата активов обанкротившихся банков

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Кабмин создал рабгруппу по вопросам возврата активов обанкротившихся банков

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам возврата активов обанкротившихся банков, создание которой является условием в рамках программы финансирования stand-by Международного валютного фонда (МВФ).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Согласно дополнению к проекту, главой группы назначен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а его заместителями – глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр юстиции Денис Малюська.

В состав рабочей группы также вошли министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут и один из заместителей руководителя Офиса президента.

Основными задачами группы являются содействие координации действий органов исполнительной власти по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков, определение путей и механизмом возврата активов обанкротившихся банков, в частности разработка стратегии, подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, а также подготовка и внесение предложений Кабмину по данным вопросам.

Указывается, что группа имеет право получать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для исполнения возложенных для нее задач и привлекать их представителей к участию в своей работе. 

Кроме того, группа может создавать в случае необходимости постоянные или временные группы и организовывать проведение конференций, семинаров и совещаний.

Как сообщалось, НБУ в начале февраля предложил Кабинету министров создать рабочую группу высокого уровня по вопросам возврата активов обанкротившихся банков.

Теги: #активы #банки #рабгруппа
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