Экономика

13:18 24.02.2021

Азербайджан в 2020 году увеличил экспорт томатов на 7%, хурмы снизил на 14%

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Азербайджан в 2020 году увеличил экспорт томатов на 7%, хурмы снизил на 14%

Азербайджан в 2020 году экспортировал 187,539 тыс. тонн томатов, что на 7,4% больше, чем в 2019 году, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в правительстве.

Общая стоимость экспортированных томатов возросла на 6,3% - до $201,354 млн.

Кроме того, Азербайджан в прошлом году экспортировал 125,771 тыс. тонн свежей хурмы - на 13,9% меньше, чем в предыдущем году. Выручка от экспорта хурмы снизилась на 12,5% - до $91,587 млн.

Также экспортировано 72,087 тыс. тонн свежих яблок (снижение на 25,6%) на $29,5 млн (снижение на 26,4%).

Экспорт картофеля возрос на 31,7% - до 81,388 тыс. тонн, в стоимостном выражении - на 25,8%, до $33,786 млн. 

Азербайджан в прошлом году импортировал 182,653 тыс. тонн картофеля (рост на 20%) на сумму $49,517 млн (рост на 31,1%). 

Кроме того, Азербайджан в 2020 году импортировал 26,023 тыс. тонн шоколада (рост на 7,6%) на сумму $72,876 млн (рост на 2,8%).

Самым крупным поставщиком шоколада в Азербайджан была Россия, откуда импортировано 14,217 тыс. тонн шоколада (рост на 12,5%) на $30,913 млн (рост на 4,9%). На РФ пришлось 54,6% импорта шоколада. Другим крупным поставщиком шоколада в Азербайджан является Украина, откуда в прошлом году поступило 2,3 тыс. тонн данной продукции на сумму $4 млн 288,92 тыс.

 

Теги: #фрукты #импорт #экспорт #азербайджан
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