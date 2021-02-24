"Укравтодор" предложил КГГА передать ему на баланс Подольско-Воскресенский мост

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") обратилось к главе Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталию Кличко с предложением передать Подольско-Воскресенский мост в Киеве в сферу управления госагентства для ускорения строительства и ввода в эксплуатацию.

Соответствующее письмо "Укравтодор" опубликовал на своей странице в Facebook в среду.

"Учитывая то, что "Укравтодор" совместно с Киевской городской государственной администрацией уже решал транспортные проблемы в пределах Киева и имеет большой опыт в строительстве аналогичных объектов, в частности мостового перехода через р.Днепр в Запорожье, предлагаем рассмотреть вопрос передачи в сферу управления "Укравтодора" объект незавершенного строительства "Подольско-Воскресенский мостовой переход через р.Днепр в Киеве" для ускорения введения его в эксплуатацию", - указано в письме, подписанным главой "Укравтодора" Александром Кубраковым.

Он отмечает, что "Укравтодор" понимает, насколько данный мост является сложным инженерным сооружением, состоящим из трех мостов и объединяющих их эстакад, которые нуждаются не только в особенных технологиях строительства, но и в значительных капиталовложениях. Однако, по мнению агентства, строительство данного объекта для государства нельзя откладывать.

"Готовы для обсуждения конкретных условий передачи объекта и заранее благодарны за понимание в сотрудничестве", - подытоживается в письме.

Как сообщалось, строительство Подольского мостового перехода начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2010 году финансирование было возобновлено, в конце октября 2010 была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакада с моста на ул.Набережно-Крещатицкая.

Подольский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив). Предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена (перспективная Подольско-Воскресенская линия).

На строительство Подольско-Воскресенского моста предусмотрено в 2021 году 716,8 млн грн из спецфонда бюджета Киева, причем лишь 156 млн грн это средства местного бюджета, а 560 млн грн – субвенция. На январь 2021 проект выполнен на 82% (общая смета – 11,3 млрд грн). Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2024 года.

На Дарницком мосту осталось завершить заезды и съезды на Днепровскую набережную на левом берегу.