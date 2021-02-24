Экономика

13:08 24.02.2021

НКРЭКУ намерена оштрафовать "Центрэнерго" на 0,85 млн грн за низкие запасы угля

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НКРЭКУ намерена оштрафовать "Центрэнерго" на 0,85 млн грн за низкие запасы угля

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена оштрафовать ПАО "Центрэнерго" на 850 тыс. грн за нарушение лицензионных условий по обеспечению необходимых резервов топлива для производства электроэнергии.

Вопрос принятия соответствующего решения внесен в повестку заседания комиссии в пятницу, 26 февраля.

"… наложить штраф в размере 850 000 грн на ПАО "Центрэнерго" за несоблюдение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электроэнергии и нарушение Лицензионных условий по производству электроэнергии", – говорится в проекте постановления комиссии, обнародованном на ее сайте.

В проекте отмечается, что согласно лицусловиям по производству электроэнергии, лицензиаты, производящие э/э из углеводородов, обязаны иметь необходимые резервы соответствующего топлива для обеспечения безопасных поставок электроэнергии.

В акте невыездной проверки "Центрэнерго", проведенной регулятором с 8 по 12 февраля, отмечается, что в целом на протяжении декабря 2020 года и января 2021 года фактические остатки угля на складах лицензиата не отвечают гарантированным запасам, утвержденным Минэнерго на эти месяцы.

При этом регулятор взял во внимание, что фактический объем поставок угля в декабре-январе составил только половину законтрактованного объема: 0,94 млн тонн против 1,85 млн тонн. Затраты угля на эти два месяца были утверждены Минэнерго на уровне 0,969 млн тонн. Вместе с тем фактические затраты лицензиата превысили эти показатели и составили почти 1 млн тонн (999,24 тыс. тонн).

По данным НКРЭКУ, самыми крупными поставщиками, которые не выполнили договорные объемы поставок топлива в декабре 2020-январе 2021 года являются ПАО "Львовская угольная компания", ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Первомайскуголь", ГП "УК Краснолиманская", Veb Boks Solutions, ООО "Д. Трейдинг".

Комиссия также учла информацию "Центрэнерго" об увеличении производства электроэнергии его ТЭС в декабре на 29% и в январе – на 56% по сравнению с прогнозным балансом, в результате чего запасы угля с 1 ноября 2020 года по 15 января 2021 года снизились почти в 9 раз – до 40 тыс. тонн, уменьшившись по состоянию на 19 января до 22 тыс. тонн.

В то же время НКРЭКУ указала "Центрэнерго" на несвоевременность информирования госорганов о критической ситуации с запасами угля.

Как сообщалось, НКРЭКУ решила провести внеочередные проверки тепловых станций генкомпаний (ТЭС ГК) из-за критически низких запасов угля на их складах – "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго".

Глава регулятора Валерий Тарасюк отметил, что это первая в истории регулятора проверка лицензионных условий производителей электроэнергии относительно обязательства иметь необходимые резервы топлива, которую он объяснил "кричащей ситуацией" в энергосистеме.

Тарасюк подчеркнул, что регулятор будет подходить к проверке взвешенно и всесторонне, и проанализирует поведение генерации, обратив внимание на невыполнение частными компаниями команд диспетчера "Укрэнерго" на загрузку по причине аварийного ремонта, а также отметив работу "Центрэнерго" на газу и его "помощь энергосистеме".

 

Теги: #нкрэку #центрэнерго
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