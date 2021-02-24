Экономика

11:33 24.02.2021

"Укроборонпром" и индийская Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества

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"Укроборонпром" и индийская Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества

Государственный концерн "Укроборонпром" и индийская компания Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества

Как сообщает пресс-служба госконцерна, документ 23 февраля подписали генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев и президент "Adani Defence & Aerospace" Ашиш Раджванши. Меморандум касается разработки, обмена технологиями и производства различных систем вооружения и военной техники.

"Меморандум является первым шагом к плодотворному сотрудничеству, о которой мы договорились во время выставки Aero India-2021. Документ уже скоро будет наполнен важными проектам", - отметил Гусев.

По его словам, речь идет о сотрудничестве, в частности, в направлениях авиастроения и радиолокации.

Также стороны договорились о разработке дорожной карты реализации будущих проектов.

Adani Group - индийский многопрофильный бизнес-конгломерат, объединяющий 6 компаний в таких направлениях, как энергетика, логистика, агробизнес, недвижимость, финансовые услуги, а также оборонная и авиакосмическая промышленность.

 

Теги: #укроборонпром #втс #индия
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