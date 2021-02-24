Государственная судебная администрация несправедливо распределяет бюджетные средства – Минфин

Министерство финансов Украины отмечает несправедливое распределение бюджетных средств Государственной судебной администрацией (ГСА), в частности неравномерное определение заработной платы сотрудникам аппаратов разных судов.

"Анализ предоставленной ГСА информации свидетельствует о наличии существенных пробелов в распределении в 2021 году ресурса между судами, другими органами и учреждениями системы правосудия, а их 678", - цитирует пресс-служба Минфина замминистра Романа Ермолычева на сайте в среду.

"Сегодня Минфин получает сотни обращений от судов о недостаточном финансовом ресурсе на реализацию судами полномочий, в частности, об отсутствии средств на выплату зарплаты. Мы видим, что в отдельных судах выплаты зарплаты едва достигают пару тысяч гривень, в других - 20-30 тыс. грн, а некоторые получают по 30-50 тыс. грн. Это недопустимо", - пояснил Ермолычев.

Он подчеркнул, что речь идет не о зарплатах судей в размере свыше 100 тыс. грн, а сотрудников аппаратов судов.

В то же время среднемесячная зарплата сотрудников аппарата всех территориальных управлений ГСА предусмотрена в размере 23,8-30,6 тыс. грн, сотрудников службы судебной охраны - 21,5 тыс. грн, в аппарате ГСА - 44,7 тыс. грн, Высшей квалификационной комиссии судей - 60,1 тыс. грн, Национальной школы судей - 54,1 тыс. грн, отметил змминистра.

Роман Еромлычев отметил, что перед обсуждением дополнительного финансирования судебной власти в 2021 году следует разобраться со справедливым распределением ГСА как главного распределителя средств того ресурса, который есть в наличии. Помимо этого стоит вопрос утверждения ГСА нормативов финансового обеспечения судов и учреждений, что позволит использовать их для планирования объема расходов на судебную власть с учетом прогнозных макропоказателей развития экономики и финансовых возможностей бюджета.