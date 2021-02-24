Экономика

10:14 24.02.2021

Глава ГФС намерен участвовать в конкурсе на руководителя БЭБ

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Глава ГФС намерен участвовать в конкурсе на руководителя БЭБ

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник намерен участвовать в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Да, я готов дальше идти на конкурс", - сказал он в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), отвечая на вопрос, намерен ли он претендовать на должность главы БЭБ.

"Когда я увидел конкурс на главу ГФС, я подал свою кандидатуру, чтобы выиграть и работать здесь. Что и случилось... Было ли это спонтанное решение - нет. Можно отследить, что ранее я подавался и на замглавы ГФС в феврале-2019. Да, тогда я проиграл конкурс. Возможно, в шутку скажу вам, что мне помогло пройти доборы то, что не было тестовых заданий", - отметил Мельник.

Он также отметил, что ГФС продолжит свою работу в первые шесть месяцев работы Бюро, за это время новая структура должна набрать в штат не менее 30% сотрудников.

При этом он отметил, что подписание президентом закона о БЭБ задерживается. Мельник пояснил это замечаниями к закону со стороны Министерства юстиции и Национального агентства по вопросам госслужбы.

Мельник добавил, что ГФС продолжит реорганизацию, в недавнем времени произошла смена регионального руководства в десяти областях.

Теги: #бэб #гфс
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