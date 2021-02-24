Экономика

10:44 24.02.2021

"Бритиш Американ Тобакко" выиграла апелляцию по штрафу АМКУ на 450 млн грн

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"Бритиш Американ Тобакко" выиграла апелляцию по штрафу АМКУ на 450 млн грн

Северный апелляционный хозяйственный суд 23 февраля удовлетворил жалобу принадлежащего British American Tobacco (BAT) ЧАО "А/О табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" на решение суда первой инстанции и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе 450 млн грн, сообщила пресс-служба компании в среду.

"Суд апелляционной инстанции внимательно исследовал доказательства и факты в деле и убедился в ошибочной правовой позиции суда первой инстанции и безосновательности квалификаций Антимонопольного комитета Украины, о чем мы ранее неоднократно говорили", - отметила пресс-служба BAT.

Компания заявила, что приветствует принятое после более года судебных дебатов решение суда и считает его справедливым, залогом стабильного функционирования правового государства в Украине и мощным позитивным сигналом инвесторам со всего мира.

Как уточнили в пресс-службе компании агентству "Интерфакс-Украина", "В.А.Т.-Прилуки" не признала свою вину и не оплачивала наложенный АМКУ штраф в размере 450 млн грн до решения апелляционной инстанции.

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 года наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет: "Тедис Украина" - 3,4 млрд грн, "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 370 млн грн, "Филип Моррис Украина" - 810 млн грн, ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - 430 млн грн, ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 490 млн грн, "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 170 млн грн, "Империал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн, ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн, ЧАО "А/Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки"- 450 млн грн, а также обязал эти компании прекратить нарушения.

Согласно базе судебных решений, Северный апелляционный хозсуд рассматривал иск "В.А.Т.-Прилуки" на штраф АМКУ в закрытом режиме по требованию антимонопольного ведомства.

"Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" 26 января 2021 года проиграла апелляцию по уже уплаченному ею штрафу АМКУ в 80 млн грн в Северном апелляционном хозяйственном суде. По данным компании, наложенный АМКУ штраф был уплачен во избежание начисления пени, хотя производитель не признал свою вину.

В то же время "Тедис Украина" 2 февраля первой добилась в Верховном суде удовлетворения кассационной жалобы к АМКУ и признания недействительным штрафа 3,4 млрд грн, который компания пока не платила. Верховный суд отметил, что удовлетворил кассацию из-за невозможности привлечения любого лица к ответственности на основании решений АМКУ по другим делам (не имеющим преюдициального значения), без обязательного доказательства вины в каждом отдельном случае и учитывая ошибочность юридической квалификации действий ООО "Тедис Украина".

British American Tobacco – крупная международная табачная компания, которая имеет фабрики в 42 странах. Портфель компании состоит из глобальных брендов сигарет и растущего ассортимента изделий с потенциально сниженным риском, включая продукты в сегменте вейпинга, систем для нагревания табака и др.

В Украине ей принадлежит ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки", основанная в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики. По данным BAT, совокупные инвестиции в развитие и модернизацию табачной фабрики в Прилуках составляют более $550 млн.

 

Теги: #апелляция #british_american_tobacco_plc #амку
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