Экономика

10:42 24.02.2021

Кабмин перенес с июля на октябрь выплату ежемесячной компенсации до 400 грн для пенсионеров 75-80 лет

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Кабмин перенес с июля на октябрь выплату ежемесячной компенсации до 400 грн для пенсионеров 75-80 лет

Кабинет министров перенес с июля на октябрь 2021 года выплату ежемесячной компенсации в размере до 400 грн для пенсионеров от 75 до 80 лет, говорится в постановлении Кабмина №127 от 22 февраля.

В частности, правительство установило, что с 1 октября 2021 года (ранее июля) лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии 2020 года, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 грн в пределах указанного размера.

Отмечается, что ежемесячная компенсационная выплата лицам, которые получают пенсию и достигли 75 лет до достижения 80-летнего возраста после 1 октября 2021 года (ранее июля), устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста.

Теги: #перенос #компенсация
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