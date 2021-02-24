Экономика

09:13 24.02.2021

Беларусь заморозила цены на социально значимые продукты и лекарства

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Беларусь заморозила цены на социально значимые продукты и лекарства

Правительство Беларуси решило фактически заморозить цены на продукты питания, товары и лекарственные средства первой необходимости.

Постановление Совмина №100 принято для стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале, в перечне социально значимых товаров 62 позиции. В частности, в перечень включены рис, мука, манка, гречка, овсянка, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, некоторые колбасы, рыба, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетная бумага, подгузники, спички. В список лекарственных средств включено 50 позиций.

Документом предусмотрено, что юрлица и индивидуальные предприниматели, которые производят, ввозят, реализуют на внутреннем рынке социально значимые товары первой необходимости, должны зафиксировать цены на эти товары в период с 24 по 28 февраля. С 1 марта 2021 года изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца.

Правительство решило, что выше установленного предела цена на социально значимые товары может вырасти только после согласования со специальной комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при совете министров.

Профильным госорганам и местным властям поручено не допускать дефицита социально значимых товаров, цены на которые жестко регулируются государством.

Как сообщалось, в Беларуси продолжается рост потребительских цен. В январе инфляция сохранилась на высоком уровне и составила 1,1% против 1,2% в декабре предыдущего года. Годовая инфляция в январе (к январю 2020 года) продолжила расти и достигла 7,7% против 7,4% в декабре и 6,6% в ноябре.

Цены на продовольственные товары за прошлый месяц выросли на 1,5% (в годовом выражении на 6,6%), на непродовольственные - на 1,3% (на 8,3%).

По итогам прошлого года в Беларуси сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%. В 2019 году инфляция в республике составила 4,7% при целевом уровне не выше 5%. В 2018 году потребительские цены в Беларуси выросли на 5,6%, в 2017 году - на 4,6%, в 2016 году - на 11,8%.

В 2021 году правительство и Нацбанк намерены обеспечить снижение инфляции до 5%.

Теги: #заморозка #цены #беларусь
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