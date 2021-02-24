"Модуль-Украина" намерена модернизировать линию по выпуску проката с покрытием с увеличением производительности наполовину

ООО "Модуль-Украина" (Каменец-Подольский Хмельницкой обл.) намерено модернизировать существующую линию Fata-Hunter (Италия) по нанесением полимерного покрытия на оцинкованный рулонный металл с увеличением объемов такой продукции с 80 тыс. тонн проектной мощности до 120 тыс. тонн в год.

"У нас большие планы по модернизации нашей линии. Мы увеличим скорость покраски, готовы производить 70 тыс. тонн и продавать – это ближайшая перспектива. На будущее – в 2022-2023 гг. – есть дальнейшие варианты, которые прорабатываются, по улучшению входного оцинкованного подката улучшенного качества поверхности покраски. И там возможность выйти до 110-120 тыс. тонн", - пояснил представитель предприятия на IX Национальной конференции участников рынка стального строительства в Киеве во вторник.

По его словам, рассматривается возможность импорта плоского проката улучшенного качества для последующей оцинковки и окраски. Это позволит увеличить объем производства.

При этом представитель "Модуль-Украина" выразил уверенность, что совместно с компанией Metipol, управляющей заводом "Хеви Метал" (Heavy Metal, Первомайск Николаевской обл.) по выпуску листового окрашенного металлопроката, можно в ближайшем будущем удовлетворить потребителей данной продукции в Украине при значительном сокращении импорта, в частности из Китая.

"Вместе с Metipol победим Китай (на украинском рынке – ИФ)", - сказал представитель компании.

Производственные мощности ООО "Модуль-Украина" состоят из линий оцинкования и холодной прокатки Delta Brands, Inc. (США) и линии производства полимерного покрытия Fata-Hunter (Италия). Данное оборудование было установлено в 2000-х годах. Годовая производственная мощность линии оцинкования - 200 тыс. тонн, линии нанесения полимерного покрытия - 80 тыс. тонн.

Компания "Юриа Холдингз Лимитед" (Кипр) владеет 100%-ной долей ООО, конечный бенефициар – Екатерина Коваль (Киев).

Уставный капитал ООО – 300,5 тыс. грн.