Экономика

18:55 23.02.2021

Минцифры запустило инструмент для самотестирования бизнеса по персональным данным

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Минцифры запустило инструмент для самотестирования бизнеса по персональным данным

Министерство цифровой трансформации Украины запустило инструмент (toolkit) - https://cutt.ly/ZlhOKwk, который поможет компаниям проверить, соблюдают ли они законодательство в сфере защиты персональных данных.

Как сообщается на сайте Минцифры во вторник, сервис разработан в форме теста, результаты можно получить анонимно.

Инструмент ориентирован на малый и средний бизнес. Кроме этого, он будет полезен специалистам правового консалтинга.

"Toolkit подскажет предпринимателям, как улучшить работу в сфере защиты персональных данных в организации, строить прочные и доверительные отношения с клиентами, государством и бизнес-партнерами", - указано в сообщении.

Теги: #минцифры #тестирование #бизнес
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