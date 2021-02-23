Минцифры запустило инструмент для самотестирования бизнеса по персональным данным

Министерство цифровой трансформации Украины запустило инструмент (toolkit) - https://cutt.ly/ZlhOKwk, который поможет компаниям проверить, соблюдают ли они законодательство в сфере защиты персональных данных.

Как сообщается на сайте Минцифры во вторник, сервис разработан в форме теста, результаты можно получить анонимно.

Инструмент ориентирован на малый и средний бизнес. Кроме этого, он будет полезен специалистам правового консалтинга.

"Toolkit подскажет предпринимателям, как улучшить работу в сфере защиты персональных данных в организации, строить прочные и доверительные отношения с клиентами, государством и бизнес-партнерами", - указано в сообщении.