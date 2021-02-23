"Интергал-Буд" готовит к открытию бизнес-центр S26 на Подоле

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) готовит к открытию новый актив - бизнес-центр S26 класса В+ по ул. Спасской, 26/14 в Киеве, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель департамента коммерческой недвижимости "Интергал-Буд" Татьяна Деркач.

По ее словам, общая площадь БЦ составляет 13,3 тыс. кв. м, арендуемая – 10,8 тыс. кв. м.

"Здание S26 расположено в исторической местности - в северо-западной части древнего Подола. Проект бизнес-центра разработан архитектурной компанией "Крамалл студио" с учетом современных градостроительных требований и историко-культурной ценности территории застройки", - сказала Деркач.

По ее данным, в составе 10-этажного здания планируются магазин, кафе, ресторан на первом этаже. Для офисов предлагаются помещения, начиная со второго этажа. Площадь этажа = 1440 кв. м со свободной планировкой.

"Одно из преимуществ S26 - этажи с террасами и балконами. Это позволит арендаторам наслаждаться видами Подола", – подчеркнула Деркач.

Строительная компания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано десять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые Озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24" и "Малахит".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2021 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Портфель коммерческой недвижимости "Интергал-Буд" на начало 2021 года включает недвижимость общей площадью больше 100 тыс.кв.м, в том числе бизнес-центры М8 и S26. T-2